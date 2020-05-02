شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الإنتاج الحيواني.. «الزراعة» تبحث رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، اليوم السبت، مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، بحضور الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري بالمحافظة، والعاملين بمديرية الطب البيطري في المحافظة، لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج الحيواني.

وقال «صابر»، في تصريحات صحفية، السبت، إن «ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات إنتاجيه عالية وتسهيل حصول المربيين عليها وأن يتم التلقيح بواسطة الأطباء والمدربين على درجه عالية من الكفاءة».

وأضاف مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، أن التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين ويساهم في سد الفجوة الغذائية على المدى القريب والبعيد ضمن خطه الوزارة الشاملة لتطوير الإنتاج الحيواني.