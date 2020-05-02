شكرا لقرائتكم خبر عن تداول ١٥٥ ألف طن بضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نشاطا ملحوظا، اليوم السبت، في حركة السفن وأعمال الشحن والتفريغ، وبلغ إجمالي البضائع المتداولة ١٥٥ ألف طن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار الـ24 ساعة الماضية دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية وتنشط أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع.

وأشار «الغندور» إلى أن عدد السفن العاملة بالميناء بلغ 32 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وسافرت 13 أخرى، فيما تواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن جارى تفريغ حمولاتها من الأخشاب وفول الصويا والفحم.

وأضاف المتحدث أن إجمالى البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 33 ألف طن، أهمها الملح والحاصلات الزراعية، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 122 ألف طن أهمها الغلال والمواد البترولية، والخشب، والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 1457 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 2178 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 46 حاوية، وتم دخول وخروج 6175 شاحنة عامة من والي الميناء.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الجهات المعنية والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس ( كوفيد- 19 ).

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