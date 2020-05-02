شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتخصيص مستشفى للعزل لإنهاء معاناة «مصابي كورونا» وأسرهم بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

معاناة شديدة يعيشها مصابو فيروس كورونا المستجد وأسرهم بمدن البحر الأحمر ما بين آلام الإصابة وبين المعاناة في طول المسافة التي يتم نقل المصابين فيها إلى مستشفيات العزل بأسوان وإسنا على مسافة تتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٥٠٠ كيلو متر، والتي تستغرق الرحلة ما بين 5 لـ6 ساعات داخل سيارة الإسعاف التي تقل المصابين لمستشفيات العزل، بالرغم من إعلان وزارة الصحة تجهيز أحد مستشفيات البحر الأحمر ليكون مستشفى للعزل للمصابين بالفيروس من أبناء المحافظة.

وطالب الأهالي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتخصيص مستشفى للعزل للحالات المصابة بالبحر الأحمر بدلًا من نقل المصابين لمستشفيات الأقصر وأسوان، وسرعة توفير عدد من الأطباء المتخصصين في حالات الصدر والرعاية والعزل، بالإضافة إلى عدد آخر من هيئة التمريض المتخصص في الحالات الحرجة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، إنه سبق أن تلقى إخطارًا من وزارة الصحة بتخصيص أحد المستشفيات لعزل أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» على مستوى البحر الأحمر، حيث تتوافر في المستشفى الإمكانيات من طاقم طبى وتمريض وطرق الوقاية الكافية التي تجعله مقر الحجر الصحى لمحافظة كمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه تمت زيادة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، وتدريبهم على كيفية التعامل مع أي إصابات، ودعمها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الإضافية، لضمان سرعة التعامل وبكفاءة عالية مع أي حالات ترد إلى المستشفيات.