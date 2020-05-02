شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم علي حسن في كتاب «القاضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم تكريم الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في الكتاب الذي أصدره مؤخرًا المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، والذي حمل عنوان (دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء)، باعتباره رمزًا للصحافة الوطنية.

وقال «القاضي»، إن «حسن» ظل قرابة أربعين عامًا محررًا قضائيًا للوكالة في القضاء المصري الشامخ، وعاصر أحداثًا قضائية كثيرة ومتنوعة، وكان ولا يزال موضع احترام وتقدير كافة من تعامل معه.

وأضاف المستشار خالد القاضي: «شارك حسن خلال تلك السنوات في تغطية مختلف القضايا والمحاكمات السياسية ومحاكمات رموز الفساد وقضايا الإرهاب، وكافة الأحداث القضائية الكبرى التي كانت محل اهتمام الرأي العام».