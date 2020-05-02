شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 734 عامًا.. ساحة «أبو الحجاج الأقصري» خاوية في «ليالي رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب وباء كورونا المستجد، في غياب بهجة رمضان عن الأقصر التي تتميز عن غيرها من محافظات الصعيد بالاحتفالات والمسيرات بالخيول والجمال، رافعين اللافتات والعصي للاحتفال بليالي رمضان، التي كانت تنطلق جميعها من ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري، وتطوف أرجاء المدينة.

لأول مرة منذ إنشائه عام 1286 ميلادية تغلق ساحة ومسجد أبو الحجاج الأقصري، الذي يجاور معبد الاقصر، ويتم الاكتفاء برفع الأذان، ما أصاب المترددين عليه من المصلين والمريدين بالحزن لغلق المسجد لأول مرة منذ 734 عامًا.

كثيرون من الأهالي والمريدين أكدوا اشتياقهم للمسجد والدعاء وترديد «مدد يا أبا نجم الدين مدد.. مدد يا قطب الزمان» وهي الكلمات التي دائمًا ما يرددها أحباب ومريدين القطب الصوفي سيدى ابو الحجاج الأقصري والذى يعد واحدا من اكبر أولياء الاقصر مكانة وأكثرهم شهرة، وعراقة، المحبون له اذا ذكر في أي مكان أو عرفوا أنك من الاقصر، قالوا: «لقصر ابو الحجاج»، فضريح سيدي أبو الحجاج حالة ثقافية فريدة، وثرية، كما أنها فياضة بالتنوع بين الثقافات والحضارات، الإسلامية والفرعونية والقبطية، حيث أنه ضريح مسلم في احضان معبد فرعوني، وزوجته السيدة تريزا، تلك المسيحية التي كانت عابدة وتقيم بالقرب من المكان الذي اختاره واستقر فبه سيدى ابو الحجاج، ليبدأ دعوته في محاربة الوثنية وقتها ونشر الدين الإسلامي.

ويقول مصطفى جلال الدين أحد أبناء العائلة الحجاجية أن القطب ابو الحجاج الاقصري، هو يوسف عبدالرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد بن محيي الدين بن منصور والممتد نسبه إلى أبى الفراء الشهير بابن عبدالله بن سيدى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الامام الأعظم سيدى على بن زين العابدين بن الامام الأكبر سيدنا الحسين بن الامام المكرم سيدى على بن ابى طالب كرم الله وجهه، وكان مولده في بغداد في النصف الاول من الفرن السادس الهجري في عهد الدولة العباسية ومنذ صغره كان زاهدا وذاكرا لله وكان بعمل في تجارة الصوف والسجاد.

ونتيجة للإجراءات الاحترازية التي وضعتها أجهزة الدولة، تحولت ساحة أبو الحجاج الأقصري، إلى ساحة خالية من التجمعات اللهم تجمعات الحمام الذي يملا جنبات الساحة، والتي لم تخلو منذ سنوات بعيدة من المريدين والأحباب وموائد الرحمن، وليالي رمضان الثقافية والدينية، والانشطة المتنوعة التي كانت تتم طوال ليالي الشهر الكريم، واعتاد أهالي جنوب الصعيد، على الاحتفال به سنويا بمسيرات تطلق عليه دورة «أبوالحجاج» وتسببت الجائحة من منع اقامتها واقامة كافة المظاهر الاحتفالية التي تتميز بها الأقصر.

وقال الباحث، عبدالمنعم عبدالعظيم، رئيس مركز الاقصر للتراث، أن مدينة الاقصر الغنية بالمقابر والمعابد الفرعونية، التي شيدها القدماء المصريين، مركزا للكثير من المواكب الشعبية، التي تنطلق من ساحة القطب الصوفي وتطوف الشوارع في مظاهر احتفالية يرددون اسم الله ويذكرونه وينشد المبتهلون أناشيدهم الدينية ويرتلون وقتها آيات القرآن الكريم، موضحًا ان فيروس كورونا وفرض الحظر منع اقامة الليالي الرمضانية التي كانت تحتضنها الساحة والتي كانت تزيد على 35 من الفقرات المتنوعة من الإنشاد الديني، الربابة والمزمار البلدي والشعر وفرق الفنون الشعبية والآلات الموسيقية، داعيًا الله ان يرفع البلاء ويزيح الوباء وبحفظ الله مثر وشعبها من كل سوء.

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