شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري ضيفة برنامج «خلي بالك من فيفي» الليلة على «MBC مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي «خلي بالك من فيفي»، تستقبل الفنانة فيفي عبده، النجمة داليا البحيري، في حلقة «الليلة» التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً، وتُعاد الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

برنامج «خلي بالك من فيفي»، هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة، بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.