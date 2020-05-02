شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري ضيفة برنامج «خلي بالك من فيفي» الليلة على «MBC مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي «خلي بالك من فيفي»، تستقبل الفنانة فيفي عبده، النجمة داليا البحيري، في حلقة «الليلة» التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً، وتُعاد الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
برنامج «خلي بالك من فيفي»، هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة، بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
5,895
-
تعافي
1,460
-
وفيات
406
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري ضيفة برنامج «خلي بالك من فيفي» الليلة على «MBC مصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.