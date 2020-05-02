شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة 98% ب48 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنيه، وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضي بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5متر قبل التطوير.

كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التى استهدفت شوارع ٦ أكتوبر وعزيز المصرى وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابى والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والردتش من الشوارع .

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وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحى عين شمس والعقارات المقامة على جانبي منطقة ترعة الطوارىء بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق .

يأتى ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة خاصة تلك التى قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ القاهرة للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأى بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدى وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والإزالة الفورية لها، ودعا المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن أى مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.