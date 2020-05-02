جامعة القاهرة تقرر مناقشة الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه "السمينار" بكليات الجامعة ومعاهدها باستخدام وسائل التواصل الالكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.
وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صادر منذ قليل عن جامعة القاهرة أنه تم تعميم القرار على جميع كليات الجامعة ومعاهدها وإلزامها بالتنفيذ، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة والجامعة لمواجهة الفيروس ومنع العدوى.
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن القواعد الاسترشادية والإطار العام لضوابط إعداد الطلاب للبحوث، التى أعدتها اللجنة العليا برئاسته فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة فى كل كلية من كليات الجامعة، مع مراعاة الضوابط والمعايير العامة.
وقال الدكتور الخشت، لقد طرحنا نموذجًا نمطيًا استرشاديا لتعليم طلابنا إعداد البحوث البديلة لامتحانات نهاية العام لسنوات النقل، والبحوث تشمل أى شكل من الأشكال البحثية، كالمقال أو المشروع البحثى أو البحث المرجعى أو غيرها حسب التخصصات العلمية، على أن تعلن الكلية بالوسائل الإلكترونية المتاحة موضوعات الأبحاث التي يختارها أساتذة المقررات وتوافق عليها مجالس الأقسام المختصة، وتكون الموضوعات فى صميم المقررات الدراسية وأن تبتعد عن التعقيد الذى يتجاوز قدرات الطلاب فى المرحلة العلمية التي يدرسون بها.
وأضاف الدكتور الخشت، أن للكلية الحق فى هيكلة وتكييف عناصر البحث تبعا لطبيعة المقررات العلمية بها، علي أن تقوم الكلية بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، كما توجهه نحو الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكلية الدعم العلمى للطلاب، وبالطريقة التى تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية.
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