شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تقرر مناقشة الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه "السمينار" بكليات الجامعة ومعاهدها باستخدام وسائل التواصل الالكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور الخشت، فى بيان صادر منذ قليل عن جامعة القاهرة أنه تم تعميم القرار على جميع كليات الجامعة ومعاهدها وإلزامها بالتنفيذ، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة والجامعة لمواجهة الفيروس ومنع العدوى.

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