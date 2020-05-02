شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها أكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى و الزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا .

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير ميدانيا، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز، مشددا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين .

وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .

رافق محافظ الجيزة في حملات التطهير أمس المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة.

وشملت مجهودات التطهير والتعقيم اليوم في حي الدقي، وتمت أعمال التطهير في شارع التحرير من شارع السودان حتي ميدان الجلاء ثم ش السد العالي ثم ميدان سليمان جوهر ومتفرعاته حتي ش التحرير .

وبحي العمرانية تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين و ترعة الزمر و الثلاثينى و مستشفى الصدر وعدوى سليم و الدكتور و العمرانية الشرقيه ومتفرعاتها ومكتب تأمينات الجيزة بشارع الثلاثيني عمارات الاوقاف و فرع البنك الأهلي للصرف الآلي و المنطقة الأزهرية .

وبحي جنوب الجيزة شملت المجهودات شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وأم المصريبن و6 أكتوبر والمنيب والمجزر الآلي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد.

كما تم تطهير جميع أنحاء حي الهرم متضمنة تعقيم وتطهير المدارس ومكاتب البريد والبنوك والوحدات الصحية وغيرها من أماكن تجمع المواطنين.

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وبحي الوراق بالوحدة الصحية ومستشفي الوراق المركزي ومبني حي الوراق وقسم شرطة الوراق وموقف السرفيس والبنك الأهلي وبنك مصر ومعهد تيودور بلهارسيا وقرية طناش.

وبحي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية كما تم رش وتطهير شارع الكيلاني وشارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته وقطاع المنيرة الغربية وجميع بلوكات مساكن عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وبمركز ومدينة العياط تم رش وتعقيم شارع الجيش وشارع شكرى القواتلى وقرية المقاطفيه واستمرار حملة التعقيم لباقى الشوارع والقرى .

كرداسة ( مركز الغسيل الكلوي ومسجد العريان وشارع المدرسه والشحايته والمستشفى وواجهة 30 منزلا)

وبمركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية وحتي ميدان الزيدية والحرية ومتفرعاته مروراُ بطريق برطس وحتى مركز شرطة أوسيم و الفكرية والشون وشارع المحطة والمدرسة التجارة ومنطقة مستشفى أوسيم وحتي طريق مركز شرطة أوسيم و درب النافد وشوارع القاضى والعمدة ومتفرعاته و عزبة اليمن ومتفرعاته و طريق قرية زاوية نابت والصفيرة والكنيسة ومقلب الجد وجميع الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وبمركز منشأة القناطر تم تطهير قري نكلا والمنصورية وبني سلامه وبرقاش والجلاتمة وأبو غالب والمنصورية .

وقرية أم خنان بالحوامدية وقري مزغونة والشوبك الغربي بالبدرشين والاقواز والودي بمركز الصف وقري الكداية وصول والقبابات بمركز ومدينة أطفيح

وبمركز ابو النمرس تم تطهير وتعقيم طريق مصر أسيوط السريع وقرية منيل شيحه بنطاق مركز وواجهات البنوك ومحطات، البنزين والمنازل و المحلات .

وبمركز الواحات البحرية تم رش وتطهير شارع الجمعية شارع ميدان مسجد الرحمن وشارع راشد وشارع ميدان الأرصاد بمدينة الباويطي ، وكافة المحاور الرئيسية .