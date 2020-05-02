شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تطلق خدمة الاستشارات الطبية عن بعد للمنتفعين ببورسعيد مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة ، خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بٌعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم تقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بٌعد، من خلال الإتصال على أرقام "0663257999، 0663257444"والمتاحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءًا، حيث يقوم القائمين على الخدمة بتسجيل بيانات المنتفع وتاريخه المرضي والأعراض الحالية التي يعاني منها على النماذج المخصصة لذلك، لتحويلها إلى الطبيب المتخصص، ومن ثَّم إبلاغ المريض بالإجابة عليها؛ وذلك بهدف تخفيف أعداد المرضى المترددين على الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وضمان عدم وجود كثافات عالية ومنع التكدس أو التزاحم بها.

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وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان : يجيب على الاستشارات الطبية للمنتفعين، نخبة من أطباء بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية (باطنه، جراحة، صدر، أنف وأذن، مسالك بولية، عظام، نساء، أطفال، رمد، جلدية).

وتابع السبكي : يقوم الطبيب المختص بتقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين، مجانًا، وإرشادهم في الحالات التي لا تستدعي تشخيصًا خاصًا، إضافة إلى إمكانية إرسال فني معمل لسحب عينات من المريض داخل منزله، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له عند الضرورة، والتي تساعد الطبيب على التشخيص السليم للحالة الصحية للمريض وإقرار العلاج اللازم له كما يمكن للطبيب أن يطلب التواصل تليفونيًا مع المريض إذا استدعى الأمر ذلك.