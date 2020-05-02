شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الابتكار بجامعة عين شمس ينتهى من تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام "بيت التصميم - Design House"، وهو أحد إدارات مركز الابتكار التى تعنى بتصميم وتنفيذ الأجهزة الصناعية الحديثة، بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تصميم وسائل وأدوات لحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري جامعة عين شمس، كما شمل هدف بيت التصميم ايضاً تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.

وقالت جامعة عين شمس، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ايماناً من دور مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، وتحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واشراف د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ود. ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة iHub ،

وأضحت الجامعة ، أنه جاء في مقدمة هذه الجهود، أن تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ "بوابات التعقيم - Sanitization Tunnels" بالتعاون مع شركة Simplex CNC وهي أحد الشركات الرائدة التي نفخر بدعمها كأحد الشركات المصرية الناشئة التي قام مركز الإبتكار وريادة الأعمال بدعمها عبر سنوات.

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