شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: تسليم كارنيه العضوية لدفعة 2018 يومى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة خصصت يومى الثلاثاء والأربعاء، من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة 2 ظهرا من كل أسبوع، ليتم تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2018 المتقدمين بأوراقهم للنقابة العامة لأطباء الأسنان.

وأوضح بدوى، فى بيان، أنه سيتم تسليم كارنيه العضوية بعد حلف القسم، بمقر النقابة العامة، مشيرا إلى أنه لن يتم تسليم الأوراق بأى يوم من أيام الأسبوع، غير يومى الثلاثاء والأربعاء، لافتا إلى أن الأطباء المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان بالمحافظات، يمكنهم متابعة النقابة التابعين لها لاستلام بطاقات العضوية.

كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استئنافها لتقديم خدمات استخراج الشهادات وطلبات القيد، بداية من صباح يوم الأربعاء 29 إبريل2020، وذلك فى الفترة من من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

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يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تنسق بشكل مباشر مع الإدارة المركزية لطب الأسنان، وإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وذلك لإنهاء إجراءات دفعة خريجى عام 2018 الطارئة فقط، وتأجيل باقى الاجراءات غير الطارئة أو التى يمكن أن تتم فى أى وقت آخر، وتحتاج إلى حضور الأطباء إلى ديوان النقابة أو الوزارة، تنفيذا للتعليمات وتوجيهات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت نقابة أطباء الأسنان، فى بيان، الأطباء خريجى دفعة 2018، عدم الحصول على أى معلومات إلا من خلال الإدارات المعنية، والنقابة العامة، فيما يتعلق بشئون الدفعة، مشيرة إلى أنه يبتم الإعلان بشكل رسمى من قبل النقابة أو الوزارة فور الإنتهاء من الاتفاق على الاجراءات التى سيتم اتباعها.