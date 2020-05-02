شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر فيديو لحصاد شهر إبريل ..إزالة أكشاك وتعديات على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يوضح حصاد لأهم أنشطة الوزارة خلال شهر إبريل الماضى.

ورصد الفيديو قيام اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لعدد من المناطق في حى المطرية، بالإضافة إلى جولة لمتابعة أعمال إزالة الأكشاك العشوائية بمسار روكسى رمسيس الجديد ودهان العقارات المطلة عليه.



لقاء شعراوى بمحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث التصدي لمخالفات البناء والجراجات المغلقة

كما رصد الفيديو قيام وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ببحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح لتنفيذ "الإسكان الاجتماعى" والمشروعات التنموية بالمحافظات، بالإضافة إلى قيام وزير التنمية المحلية بمتابعة توقيع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب بقيمة 238 مليون جنيه.



وزير التنمية المحلية يشارك في إطلاق قافلة مواد غذائية ومطهرات في 22 محافظة

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وأوضحت الوزارة خلال الفيديو أن من أبرز أنشطتها خلال شهر إبريل، بحث الوزارة إجراءات حل مساعدة ودعم متضررى منطقة الزرايب بـ 15 مايو بسبب موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى متابعة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الحملة الكبرى لإزالة 25 عقار مخالف بحى الوراق.

كما تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال نقل سوق المطرية، ومشاركته فى إطلاق صندوق تحيا مصر 3 قواقل مواد غذائية لأسر العمالة غير المنتظمة بدمياط وسوهاج والفيوم، بالإضافة إلى لقاء شعراوى بمحافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث التصدي لمخالفات البناء والجراجات المغلقة والأسواق العشوائية.