شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بدور صندوق تحيا مصر لتوفير السلع للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بدور صندوق تحيا مصر وقيامه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية، بتخصيص حصة من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات للمجلس القومي للمرأة لتوزيعها من خلال فروعه بالمحافظات على الأسر الأولى بالرعاية والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19 .

كان صندوق تحيا مصر قد اطلق صباح امس، الجمعة، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

Advertisements

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالجهود التي تتم حالياً والتعاون القائم بين العديد من مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة لدعم ومساندة الأسر الاولى بالرعاية والمستحقة الدعم والتى تضررت في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم حالياً نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة بالجهود التى يقوم بها صندوق تحيا مصر في هذا الإطار .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى ان فروع المجلس بالمحافظات سوف تعمل من خلال قاعدة بيانات السيدات واسرهن المتوفرة لديها علي ضمان وصول المواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية والتى تستحق، مشيرة انه على الرغم من الأضرار العظيمة الناتجه عن تفشي فيروس كورونا المستجد الا انها اثبتت قدرتنا على التكاتف والتعاون معاً وان نكون يداً واحده لمواجهة اي خطر يهدد حياتنا .

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.