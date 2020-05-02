شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، حيث أشارت إلى انتظام صرف السلع، وكذلك طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية بتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر على مدار الأسابيع الماضية من أجل مصلحتهم، حيث أن إتاحة خدمة استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد أو التالف إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، تكون لمن لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.

جدير بالذكر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارا بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".