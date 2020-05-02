شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسات الدولية تشيد بجهود أكاديمية البحث العلمى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشارت صفحة المجلس العالمي للبحوث والتى تعمل على تجميع جهود المجالس البحثية حول العالم في مواجهة وباء كورونا إلي ثلاث من برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تم إطلاقها مؤخرا كإجراءات استجابة من ضمن خطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمساندة الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجلس البحوث العالمي إلي مبادرة طبق فكرتك، وتحديات الابتكار والإبداع من خلال بنك الابتكار المصري الذي دشنته الأكاديمية لرعاية المبتكرين والمخترعين، وكذلك الهاكثون الافتراضي معا ضد الوباء. وفي سياق مواز نشرت شراكة أكاديميات العلوم خطة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمجابهة الفيروس وذلك في إطار توثيق جهود أعضاء الشراكة للتخفيف من حدة أثار الجائحة.

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وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية قد أعدت خطة طارئة متكاملة لاستخدام البحث العلمي والابتكار في تخفيف أثار ومواجهة الأزمة الحالية، حيث تم اعتماد هذه الخطة في مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رصد المجلس مبلغ 30 مليون جنيه لتنفيذ الخطة، وتشمل هذه الخطة إطلاق نداء عاجل موجة من برنامج طبق فكرتك لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى،في بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى أنه تم أيضا تنفيذ تحديات الابتكار والابداع من خلال منصة بنك الابتكار المصري لدعم وتنفيذ أفكار مبتكرة من أجل تصنيع بوابة تعقيم للأفراد وتصميم تطبيق للهاتف المحمول يسمح بتتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس، كما قامت الأكاديمية بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات بتنظيم أول هاكثون افتراضي بعنوان ضد الوباء. وقامت الأكاديمية بتوظيف خبرات وإمكانيات تحالفات المعرفة والتكنولوجيا بالأكاديمية في تنفيذ بعض أجزاء هذه الخطة حيث قام تحالف البتروكيمياويات بتصنيع المواد المطهرة والمعقمات حيث وصل انتاج التحالف ما يزيد عن 100 طن يوميا يتم استخدامها في تطهير وتعقيم الجامعات والمراكز البحثية والمباني الحكومية، كما يقوم تحالف الأنسجة بجهود في تصنيع ملابس طبية من مواد مقاومة للبكتيريا والفيروسات.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى ، أنه كذلك تقوم المجالس النوعية المتخصصة في الأكاديمية والتي تمثل بيت الخبرة العلمي الوطني بإعداد دراسات استشرافية للوضع فيما بعد انتهاء الجائحة. وكذلك قامت الأكاديمية بإصدار كتاب علمي باللغة العربية لشرح كل ما يتعلق بفيروس كورونا قام بتأليفه عدد من العلماء المتميزين في عدد من المجالات المختلفة. وقد أضاف دكتور سامح سرور المشرف علي العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن تلك الإشارة تأتي في إطار تثمين المؤسسات الدولية لجهود الأكاديمية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، كما يسمح تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في نقل الخبرات وتبادل الأفكار في مواجهة هذا التحدي العالمي.