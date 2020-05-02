شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..ياريت نسكت ولا نتكلم إلا بخير الرسول قال "من صمت نجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف،وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا). قال الشيخ أحمد المالكى، أن الصحابة الكرام ذهبوا مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،يذكروا ويصفوا حال امرأتين مختلفتين الحالة الأولى لامرأة تصلى وتصوم وتتصدق كثيرا جدا لكن بها عيب واحد أنها تؤذى جيرانها بلسانها فحكم عليها الرسول بأنها في النار ، أما الحالة الثانية لامراءة يذكر أنها قليلة الصلاة والصدقات والصيام لكنها لا تؤذى جيرانها بلسانها قال هي في الجنة، فمن صمت نجا ياريت نسكت ولا نتكلم إلا بخير.

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