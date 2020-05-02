شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تكشف تفاصيل تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بعد ترميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة السياحة والاثار أنه تم فى الساعات الأولى من فجر اليوم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعةبميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

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كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد الاثنين الماضى، أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها قريبا إلى الأماكن المخصصة لها لتزين ميدان التحرير بوسط القاهرة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتتم أعمال الترميم علي قدم وساق بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير، والذي بدأته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة، و4 تماثيل للكباش تم نقلهم من الفناء الأول بالكرنك والذى يقع خلف الصرح الأول للمعبد، خلف مبانى الطوب اللبن التى تركها المصرى القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول، فى محافظة الأقصر لنقلها إلى العاصمة القاهرة، ومن ثم وضعها فى ميدان التحرير.