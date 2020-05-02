شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لكيم جونج أون بعد غياب 21 يوما.. كوريا الشمالية ترد على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت كوريا الشمالية على وسائل الإعلام الغربية التى شككت فى صحة الصورة التى نشرت له وهو يفتتح مصنع للأسمدة بعد غياب دام قرابة الـ3 أسابيع تخلله شائعات واسعة النطاق حول وفاته وتدهور صحته.

ونشرت كوريا الشمالية شريط فيديو للزعيم كيم جونج أون يحضر حفل الافتتاح العام وبدا بصحة جيدة في الفيديو. وظهر بشكل علني بعد 21 يومًا. كانت هناك شائعات من الأيام الماضية حتى أنه ربما "مات دماغيا" وتحت خطر شديد.

ورغم ظهوره إلا أن سر غيابه لا يزال غير معلوما.

وكانت أكدت كلا من شبكة "سى إن إن" الأمريكية، وهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أنهما لا يستطيعان التأكد من الصورة، فى الوقت الذى امتنع فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التعليق على ظهور كيم جونغ أون لأول مرة منذ 11 أبريل الماضي.

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل عدم التعليق على ذلك. سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

وقام كيم (35 عاما) بافتتاح المصنع في سون تشون، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونج، التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، أن "الزعيم الأعلى كيم جونغ أون قصَ الشريط لإكمال مصنع سونكون للأسمدة الفوسفاتية".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه كان هناك "حفل إتمام المصنع" في 1 مايو أيار "يوم العطلة الدولية للعاملين في العالم أجمع".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "كيم جونج أون، رئيس حزب العمال الكوري، ورئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حضر الحفل."