شكرا لقرائتكم خبر عن خروج رضيعة من مستشفى العزل بالمنصورة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق الطبى بمستشفى العزل الطبى بالمدينة الجامعية بالمنصورة، بتجهيز وعمل تورتة عليه صورة طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثلاثة شهور كانت مصابة بفيروس كورونا مع باقى أفراد أسرتها بالكامل، وقد أظهرت نتائج التحاليل الأخيرة بعد عدة أيام تحول إصابة الطفلة من إيجابية إلى سلبية، وهو ما دفع الفريق الطبى لمطالبة الأم بترك ابنتها للخروج من المستشفي، وهو ما أثر على الحالة النفسية للأم لمكوثها داخل الحجر الصحى بالجامعة.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه بعد يومين من خروجها قام أحد أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى بطلب وتجهيز تورته و وضع صورة للطفلة الصغيرة عليها، وقام الفريق الطبى بتقديمها للأم بعد الإفطار، للتخفيف من حزنها وحالتها النفسية، وهو ما أدخل الفرحة والسعادة على الأم وأقاموا احتفالا صغير لها، وتصادف أن تم سحب عينة من الأم مرة أخري، وتبين تحول نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، مما حول الاحتفال الصغير إلى فرح كبير بنتيجة التحليل استعدادا لخروج الأم لتلحق برضيعتها، بينما لا تزال أفراد الأسرة داخل الحجر تلقى العلاج.

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ظهور نتائج تحاليل لمجموعة من مصابى فيرس كورونا بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، والحجر الصحى بمستشفى تمى الامديد وأظهرت النتائج عن تحول نتائج71 حالة من المصابين من إيجابية إلى سلبية، لافتاً إلى خروج 15 حالة منهم صباح اليوم بعد التأكد من شفائهم التام، ومن بينهم الطفل الرضيع من قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بنى عبيد و الذى يبلغ من العمر 38 يوما، و الذى يعتبر أصغر طفل دخل مستشفيات العزل بالدقهليه، وقد أسفرت النتائج أيضا خروج 15 حالة تحسن وشفاء تام منهم 10 بالمدينه الجامعيه، و 5 بمستشفى تمى الامديد، وسيتم خروج باقى الحالات تباعا بعد شفائهم التام.

وقال مكى، لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للفرق الطبيه، بمستشفيات العزل على ما بذلوه من جهد وتضحيات فى سبيل اسعاد وشفاء المرضى.

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خروج رضيعة من مستشفى العزل بالمنصورة بعد تعافيها من فيروس كورونا (1)



خروج رضيعة من مستشفى العزل بالمنصورة بعد تعافيها من فيروس كورونا (2)