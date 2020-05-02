فيديو.. مصر تبدأ علاج فيروس كورونا ببلازما المتعافين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء فى حقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المرضى المتعافين، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال الحقن بالبلازما لمرضى آخرين، طبقا لاشتراطات البروتوكول البحثي فى هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن النتائج أولا بأول.
وأوضحت أنه فور التأكد من استجابة المرضى سيتم التوسع في حقن بلازما المتعافين كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال دعوة المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة، كما سيتم تبادل نتائج الأبحاث مع الجهات الدولية ونشرها في المجلات البحثية الطبية العالمية.
الفيديو التالى يرصد تفاصيل العلاج وكيف طبقته مصر، ونتائج التجرية حتى الآن.
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