شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 145 حالة من العزل الصحى بأبو قير بعد تعافيهم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دكتور أحمد محسن المدير الطبى لمعسكر أبو قير (للعزل الصحى لمرضى فيروس كورونا ) أنه تم تعافى وخروج نحو 145 شخصا من المعكسر منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

وأشار الدكتور أحمد محسن، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نسبة الشفاء مرتفعة جدا تصل الى 55%، مشيرا إلى أن المرضى الذى يتم تحويلهم من مستشفى العجمى النموذجى الى معسكر أبو قير يتم شفاء عدد كبير منهم، حيث تتلقى المدينة الشبابية فى أبو قير الحالات المحولة من مستشفى العجمى فى دور النقاهة لحين تعافيهم تماما وخروجهم من المستشفى، ولا يتم إعادة أى حالة مرضية الى مستشفى العجمى إلا الحالات التى تعانى من مشاكل صحية أخرى.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

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عزل ابو قير (1)