شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولى، معاودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى في سوق الصاغة بمصر، بعد زيادة بلغت 10 جنيهات اليوم السبت 2 مايو، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا" الأوقية" لتصعد فوق 1700 دولار بعد هبوط أمس لـ 1679 دولارا، وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام.

6.8 مليار جنيه لإنشاء مركز البيانات فى العاصمة الإدارية بمشروع خطة 20/2021

كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022) عن تخصيص مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.

النقل تدرس تسيير أتوبيسات BRTعلى الدائرى لتخفيف الزحام.. تعرف على التفاصيل

تخطط وزارة النقل لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتخفيف الزحام المروى بطول هذا الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى، وتقدم الخليج 365 فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن أتوبيسات الـ BRT وهذا المشروع وكيفية تنفيذه.

سيناء فى القلب.. 60.9 مليار جنيه لاستكمال المشروعات منها مرافق مدينة رفح الجديدة

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تخصيص نحو 60.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحى، لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهامة، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

التعليم: لا مشاكل فى منصة امتحان أولى ثانوى باختبار اللغة الأجنبية الأولى

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات، وأن ومنصة الامتحان تعمل دون أعطال أو سقوط، مشيرة إلى أن المنصة تستوعب حاليا أكثر من 250 ألف طالب فى الفترة الأولى من امتحان أولى ثانوى.

وزير الإسكان: استئناف العمل غدا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، بدءا من غد الأحد ، وذلك في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجياً، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

فيديو.. استعدوا يا طلاب.. الامتحانات الجامعية إلكترونيا بالكامل العام المقبل

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمى للعملية التعليمية ومع إعلان وزارة التعليم العالى الاتجاه نحو إجراء امتحانات الجامعات العام المقبل من خلال النظام الإلكترونى يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لعملية التحول واستعدادات الوزارة والتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال الفيديو التالى.

Advertisements

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة .

ضبط 5 بلطجية وإزالة سدود سمكية بمساحة 3 أفدنة ببحيرة المنزلة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى شن حملات تطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

خروج 145 حالة من العزل الصحى بأبو قير بعد تعافيهم من فيروس كورونا

أكد دكتور أحمد محسن المدير الطبى لمعسكر أبو قير (للعزل الصحى لمرضى فيروس كورونا ) أنه تم تعافى وخروج نحو 145 شخصا من المعسكر منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

وزير الأوقاف: هجر صفحات فيس بوك المشبوهة واجب شرعى ووطنى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هجر صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" المشبوهة واجب شرعى ووطنى، قائلاً: "فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين".

الكنائس تفتح أبوابها للأفراح.. لكن ما هى الشروط؟.. فيديو

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الأكليل أي "سر الزواج" في الكنائس والبيوت، خلال فترة الخماسين المقدسة هذه الأيام.

الأوقاف تعلن بث صلاة القيام إذاعيا بحضور الإمام و3 مصلين بمسجد عمرو بن العاص

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا ( إذاعة القرآن الكريم ) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ، قررت وزارة الأوقاف بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، و بحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وزير النقل: وصول 33 عربة سكة حديد جديدة من روسيا الشهر المقبل

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد وكذلك أعمال التجهيز اليومى لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

نص تعهد العروسين فى الكنيسة لإجراء صلاة الإكليل: نلتزم بحضور 6 مدعوين فقط

نشرت كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة شيراتون بالقاهرة، صورة من تعهد العروسين الذى أقره البابا تواضروس كشرط أساسي لإجراء صلوات الإكليل أو سر الزواج بالكنائس حيث يقتصر عدد الحاضرين على ستة أفراد فقط.