شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 حالات من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى عقب تهافيهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى سجلت خروج 3 حالات اليوم بعد بعد تماثلهم للشفاء، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لترتفع حالات التعافى والخروج النهائى من المستشفى إلى 102 حالة حتى الآن.

أضاف، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المستشفى شهد تحويل 9 حالات يوم الثلاثاء و3 حالات أمس، بعد شفائها إلى فنادق ومدن جامعية ونزل شباب، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية، وجاء التحويل بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، ليرتفع عدد الحالات التى تم تحويلها إلى 69 حالة، حتى الآن وخرج عدد كبير منهم بشكل نهائى، ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بالإسماعيلية حتى الآن 171 حالة، بينما سجل المستشفى 11 حالة وفاة حتى الآن.

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وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.