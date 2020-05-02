شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا فى قطر إلى 14872 بعد تسجيل 776 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا فى قطر اليوم السبت إلى الرقم 15 ألفا، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 14872، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى سياق منفصل، كان الصحفى الفرنسى من أصل لبنانى نادر علوش، قال إن حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى تميم، بين الحياة والموت بسبب فيروس كورونا، موضحا:"تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين فى بروكسل وبرلين، وقالوا لى فى المرتين إنه (حمد بن خليفة) طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف فى تصريح لصحيفة سبق السعودية: "فى آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لى أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".

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