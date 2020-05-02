فيديو.. دعاء الشهيد أحمد المنسى ورجاله قبل كل عملية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد حلقات مسلسل الاختيار التفاصيل الإنسانية لأبطال القوات المسلحة، وجوانب شخصياتهم فى العمل وخارجه، ولذلك كان من التفاصيل الملفتة التى أبرزها المسلسل خلال حلقاته، هو الدعاء الذى يكرره بطل العمل "أحمد المنسى" والذى يجسد شخصيته النجم أمير كرارة مع رفاقه بالقوات المسلحة قبل كل عملية يقبلون عليها.
ويرصد الفيديو التالى ذلك الدعاء الذى يناجى به المنسى ربه ويردده خلفه أفراد كتيبته وهم يستعدون لعملياتهم العسكرية فى سيناء.
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