شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تفتح أبوابها للأفراح.. لكن ما هى الشروط؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامة صلوات الأكليل أي "سر الزواج" في الكنائس والبيوت، خلال فترة الخماسين المقدسة هذه الأيام.

واتخذت الكنيسة الإنجيلية نفس القرار، بينما أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن إقامة الأفراح وصلوات الأكليل مازالت متوقفة لأجل غير مسمى.

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لكن ما هي شروط اقامة هذه المناسبة.. الفيديو التالى يشرح التفاصيل الكاملة لتلك للقرارات.

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