ضبط 71 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودهم لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. وأسفرت الجهود عن ضبط مطبعة بمنطقة بولاق الدكرور، بداخلها 71 ألفا و500 مطبوع تجاري جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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