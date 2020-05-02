مباحث المصنفات تداهم قناة بدون ترخيص في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهم ضباط مباحث المصنفات قناة فضائية بدون ترخيص بمنطقة العجوزة. وعُثر بداخل مقر القناة على (وحدة معالجة مركزية تستخدم كوحدة مونتاج - 4 وحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة "بدون موافقة أصحاب الحقوق" – 2 وحدة تخزين خارجية – 2 كاميرا تصوير – 3 راوتر – 2 سويتش). وشملت المضبوطات 10 أجهزة تليفون محمول لاستخدامها في الكول سنتر لاتصال العملاء، مجموعة كبيرة من أوراق خريطة عرض البرامج، مجموعة كبيرة من العقاقير والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومبلغ مالي حصيلة بيع المنتجات. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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