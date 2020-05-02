الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتجار المخدرات ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مُكبرة لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة.

أسفرت جهود تلك الحملة فى مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية عن ضبط 5 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- عدد 17 طلقة مختلفة الأعيرة )، وفي مجال ضبط متجري المواد المخدرة تم ضبط 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (19,700 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر)، وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 862 حكم قضائي متنوعة عبارة عن (487 حبس جزئي ومستأنف- 258 غرامات- 117 مخالفات) بإجمالي 10 متهمين.

وأثمرت الحملات في مجال التعديات على بحيرة المنزلة عن ضبط (16) قضية إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، وضبط (9) قضايا تعد على أملاك الري والصرف، وضبط (14) قضية تبوير أراضي زراعية، وضبط (150) متر غزل تحاويط مخالف، وضبط (2) قضية غزل جوابي مخالف، وما تم إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.