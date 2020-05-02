"امشي بالراحة يابني".. جملة أنهت حياة رب أسرة بطعنات "في نص الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط شاب متهم بتنفيذ جريمة قتل بحي العمرانية غرب المحافظة.

تلقى العقيد أحمد كامل مأمور قسم العمرانية إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفى الصدر.

وانتقلت قوة من القسم تحت إشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، وبقيادة الرائد مصطفى عبد الله، وعُثر على جثة أب لطفلين مصابا بـ3 طعنات بالجسم.

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التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وسائق توك توك في العقد الثاني من العمر، لدى مطالبة الأول له "امشي بالراحة علشان الناس".

كلمات الضحية لم تلق قبولا لدى الشاب الذي أحضر سلاحا أبيض وعاجله بطعنات فأرداه قتيلا.. وانطلقت مأموريات من مباحث العمرانية بقيادة الرائد فواز حسين؛ لضبط المتهم بنشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.