"السحر هو السبب".. تفاصيل النصب على سيدة استدرجتها أخرى لدجال بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء أموالهم عقب إيهامهم بأنه معالج روحاني.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بسابقة تعرفها على إحدى السيدات تعمل بائعة خضراوات بدائرة القسم وقامت بإيهامها بأنها تعانى من سحر "لعدم زواجها" وإصطحبتها لأحد الأشخاص بنطاق مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بدعوى قدرته على حل المشكلات الإجتماعية والعائلية بالعلاج الروحاني واستوليا منها على مبلغ مالي 400 ألف جنيه على فترات إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات بإشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أمكن التوصل إلى مرتكبة الواقعة بائعة مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد حامد عادل، معاون المباحث، من ضبطها وبحوزتها مبلغ مالى 100 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وبمواجهتها أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص عامل بمزرعة دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، سبح مختلفة الأشكال والمستخدمة في ارتكاب وقائع النصب على المواطنين، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين وممارسته لأعمال الدجل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه معالج روحاني وقدرته على حل مشاكلهم، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.