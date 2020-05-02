صوت شجار انتهى بجثة.. لغز سقوط سيدة من شرفة شقة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات قليلة على مقتل ربة منزل على يد زوجها بمدينة السادس من أكتوبر، حتى سجلت المدينة ذاتها واقعة مؤسفة، إذ أقدمت سيدة على الانتحار قفزا من شرفة شقة إبان "وقت السحور".

في وقت متأخر من مساء الجمعة، تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بأكتوبر بالعثور على جثة سيدة إثر سقوطها من علو.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة سيدة أسفل العقار محل سكنها، ترتدي كامل ملابسها وبها كسور متفرقة بالجسم.

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واستمع رجال المباحث إلى أقوال الجيران الذين أفادوا سماع صوت شجار "وقت السحور" تلاه صوت ارتطام جسم صلب بالأرض.

حارس العقار -محل الواقعة- نفى وجود شبهة جنائية، مؤكدا أن زوج المتوفاة غادر العقار قبل دقائق من الحادث قائلا "اتصلنا به بعد اللي حصل علشان يتصرف".

ووصل فريق من النيابة العامة العقار محل الواقعة، وانتدب فريق من المعمل الجنائي والطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.