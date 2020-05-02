ضبط تجار مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية.. جهود الأمن العام بالسحر والجمال في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية". أثمرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية، ضبط 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- عدد 17 طلقة مختلفة الأعيرة ). وأثمرت الجهود في مجال ضبط تجار المخدرات عن ضبط 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (19,700 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر). Advertisements كما نجحت الحملات في تنفيذ 862 حكم قضائي متنوعة عبارة عن (487 حبس جزئي ومستأنف- 258 غرامات- 117 مخالفات) بإجمالي 10 متهمين. وتكللت الجهود في مجال التعديات على بحيرة المنزلة عن ضبط (16) قضية إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، ضبط (9) قضايا تعد على أملاك الري والصرف، ضبط (14) قضية تبوير أراضي زراعية، ضبط (150) متر غزل تحاويط مخالف، ضبط (2) قضية غزل جوابي مخالف، كما تم إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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