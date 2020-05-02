مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 عناصر إجرامية في الدقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 عناصر إجرامية في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ" كوكتيل مخدرات وسلاح أبيض"... أسقطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية، بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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بـ" كوكتيل مخدرات وفرد خرطوش"... نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحدة من عصابات الكيف بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، عن قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبدوره أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية لضبطهما، بعد استئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما وعُثر بحوزتهما 250 جرام لمخدر الحشيش، 84 قرص لعقار الترامادول المخدر، فرد خرطوش، 2طلقة لذات العيار، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.