مصر | تكثيفات أمنية لضبط سائق "توك توك" قتل راكب في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط سائق "توك توك" قتل راكب في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"امشي بالراحة علشان الناس"... كانت هذه العبارة الدافع وراء قتل شخص على يد سائق توك توك، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مستشفي الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفي الصدر، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد فواز حسين، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة أب لطفلين مصابا بـ3 طعنات بالجسم.

التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وسائق توك توك في العقد الثاني من عمره، بسبب مطالبة الأول للاخير، السير ببط خوفًا على حياة الأهالي بالمنطقة.. "امشي بالراحة علشان الناس".

الشاب العشريني العمر رفض كلمات المجني عليه، على إثر ذلك احضر سلاح أبيض، وسدد طعنات بجسد الضحية، أسقطه قتيلا غارقًا في دمائه، وفر هاربا.

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وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بدوره كلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بنشر عدة أكمنة بالاماكن التي بتردد عليها، وتتبع خط سير هروبه، وسرعة القبض عليه.

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وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.