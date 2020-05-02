مصر | حبس متهمين لاتجارهما في الهيروين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين لاتجارهما في الهيروين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع متهمين لاتجارهما في الهيروين، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة التحريات التكميلية للمباحث حول نشاط المتهمين.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 210 جرامات – مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بسوهاج، لقيامه بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس بقصد الإتجار به وترويجه على عملائه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط أحد الأشخاص (عاطل – سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات – مقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج) تخصص فى الإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وقيامه بإعداد معمل لتصنيع وإنتاج ذلك المخدر، وفى سبيل ذلك قام بتجميع كميات كبيرة من السلائف والكيماويات الداخلة فى عملية التصنيع، وكذا كميات كبيرة من العقاقير التى تحوى المادة الفعالة لمخدر الآيس، متخذًا من مسكنه الكائن بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى، تم إستهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت (4،500 كيلو جرام)، زجاجة بها، كمية من مخدر الآيس السائل (مصنع) وزنت (2 لتر)، عدد (5) تذكرة لمخدر الآيس وزنت (10 جرام)، كميات كبيرة من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية المستخدمة ف تصنيع مخدر الآيس، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، مبالغ مالية، عدد (3) هواتف محمولة، ميزان حساس.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وقيامه بتجهيز المواد الكيماوية والخامات المستخدمة فى تصنيع مخدر الآيس.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (17 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.