مصر | طعنه بسلاح.. تفاصيل مقتل عامل على يد سائق توك توك بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر طعنه بسلاح.. تفاصيل مقتل عامل على يد سائق توك توك بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طعنه بآله حادة..أقدم سائق توك توك، بمنطقة العمرانية، على قتل شخص ويدعى "وليد"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، مما دفعه لقتله، فباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في الواقعة

وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وحجم الاصابات التي لحقت به، للوقوف على ظروف الواقعة، وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شخص يدعى "وليد.ا"، وبه آثار طعنات.