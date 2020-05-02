مصر | ضبط شخص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الامنية من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بتحويل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنان مليون جنيه مصرى وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أقرا ايضا .. صاحب شركة يستولى على 20 مليون جنيه من مواطني الإسكندرية

استولى على 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.

وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة

"بنسرق موبايل وفلوس الراكب بأسلوب المغافلة من غير ما يحس.. وسرقنا في أماكن متفرقة علشان محدش يعرف يوصلنا"، هكذا بدأت عصابة الـ5 عاطلين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين مستقلي السيارة السوزوكي خاصتهم والمستخدمة في تنفيذ جرائمهم، بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المتهمون الـ5 خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم كانوا يستقلون السيارة السوزوكي الفان خاصتهم بالتبادل فيما بينهم لعدم تحديدهم، وبعد ركوب "الزبون" معهم يقوم أحدهم بمغافلته وسرقته.

وواصل المتهمون أنهم ارتكبوا 9 سرقات بالطريق الدائري، وأعلى المحور المركزي، وبطريق الواحات.

وكان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابه 9 سرقات بأسلوب المغافلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.