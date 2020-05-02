مصر | وقت السحور.. سيدة تلقي بنفسها من شرفة شقتها بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر وقت السحور.. سيدة تلقي بنفسها من شرفة شقتها بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رمت نفسها من شقتها وقت السحور.. هكذا كان المشهد الأخير في حياة سيدة، ألقت بنفسها من الشقة سكنها، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ملقاة على الأرض، غارقة في دمائها، وترتدي كامل ملابسها.

شهود عيان أفادوا بأن المتوفاة كانت تقيم رفقة زوجها وأسرته، بالشقة محل الواقعة، ووقت السحور سمعوا أصوت عالية، اتبعها صوت ارتطام بالأرض، وبمعرفة الأمر عُثر على جثة المتوفاة ملقاة أسفل العقار.

زوجها نزل إلى الشارع قبل سقوطها بدقائق، وبعد إلقائها بنفسها، أجري الأهالي اتصالا هاتفيا بزوجها ليحضر إلى العقار.. ذلك على حد قول حارس العقار سكنها.

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وتحفظت أجهزة الأمن على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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