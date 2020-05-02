شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات ليوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من غدًا الأحد، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات، مؤكدًا على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظًا على حياة المواطنين.