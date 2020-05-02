شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها مواعيد الحظر.. غلق وتشميع ٥ محال ومقاهي بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، غلق وتشميع ٣ محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وغلق وتشميع 2 مقهى، لعملهم بالمخالفة لقرار غلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بإشراف أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق مدينة كفر الدوار، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمشاركة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.