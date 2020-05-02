شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الحجر الصحي بمرسى علم تستقبل المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، السبت، نحو ٥٠٠ من النزلاء المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا لإخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم التنسيق مع مسؤولي فنادق الحجر الصحي الخاص بالمصريين العائدين من الخارج في مرسى علم لتواجد طاقم طبى مكون من عدد من الأطباء التابعين للطب الوقائي.

وتضم فنادق الحجر الصحي إقامة سياحية في فنادق 5 نجوم، وغرف مجهزة ومعقمة، وفرد واحد في كل غرفة، وأكل صحي تحت إشراف طبي مدرب وعلى كفاءة عالية جدًا، وذلك للخضوع للحجر الطبي لمدة أسبوعين، وتمت إجراءات تسكينهم بالغرف، حيث تم تطهير وتعقيم القرية السياحية قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها.

وكشفت مصادر طبية أن جميع الركاب العائدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي وسيتم وضعهم لمدة 14 يوما بأحد الفنادق السياحية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فنادق الحجر بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا

فنادق الحجر بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا

فنادق الحجر بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا