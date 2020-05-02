شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 67 ألف طن من القمح إلى شون وصوامع البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت، توريد 67 ألف طن من القمح لـ27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، والتي من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى حصاد 141 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح.

وقال «آمنة» في بيان، إنه يجري متابعة أعمال التوريد طبقًا لأسعار التوريد ودرجة النظافة المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الاقماح المُوردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 386ألفًا و705 فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح تبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا على أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

وأشار «الزواوي» إلى أنه تم تحديد سعر القمح على حسب درجات النظافة، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 670 جنيهًا، ودرجة 23 هو 685 جنيهًا، ودرجة 23.5 هو 700 جنيه.