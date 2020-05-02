شكرا لقرائتكم خبر عن «العمال يتعرضون لمخاطر شديدة».. «نظافة إسكندرية» تحذر من «نفايات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت شركة نهضة مصر، المكلفة بنظافة مدينة الإسكندرية، من انتشار مهمات الحماية من فيروس كورونا، والممثلة في الكمامات والقفازات وغيرها في شوارع المدينة بشكل لافت يهدد حياة العاملين ويمثل خطورة داهمة على الصحة العامة حال عبث أي طفل فيها.

وقال المهندس أسامة الخولى، نائب رئيس مجلس الادارة: «عمال النظافة في الإسكندرية يتعرضون لمخاطر شديدة تبدأ من نوعية القمامة التي تلقى عادة من أهالينا وفيها المواد الحادة أو الزجاج والحديد وغيرها التي تسبب لهم جروح شديدة، بالإضافة إلى النفايات الطبية عالية المخاطر التي تلقيها بعض المراكز والمستوصفات الصحية في الشارع مثلما حدث في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية وأثبتناها في محاضر رسمية لأنها تمثل إهمال جسيم يستحق المساءلة والتحقيق لاتخاذ اللازم قانوناً».

وأضاف «الخولى»: «المشكلة الأكبر التي تواجه عمالنا حاليا هي انتشار أدوات مستخدمة في الحماية من فيروس كورونا وإهمال بعض الناس وعدم وعى بعضهم»، مناشدا المواطنين بالتخلص الآمن من مهمات الحماية من كورونا بطرق صحية خاصة وأن معظمها يمكن أن يكون قد تلوث بالفيروس وذلك من أجل الحفاظ على حياة العمال وتحسبا لانتقال أي أمراض أو أوبئة للعمال.