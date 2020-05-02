وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولي مواجهة «كورونا» في إطار برنامج تنمية الصعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، اجتماعًا مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة.

واستهدف اللقاء مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز قدرات محافظتي سوهاج وقنا في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توجيه تمويل عاجل من القرض لهذا الغرض، كما يأتي اللقاء في إطار حرص وزير التنمية المحلية على متابعة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بسوهاج وقنا والتشاور والتنسيق المستمر مع البنك الدولي بما يضمن استمرار النجاحات التي حققها البرنامج منذ تولي الوزارة مسؤولية الإشراف عليه.

وأكد شعراوي على ضرورة دراسة الأماكن الساخنة المعرضة لانتشار فيروس كورونا وتوجيه تركيز أكبر للجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم المرافق الصحية بها، موجها بضرورة ترجمة الأدلة الإرشادية والمذكرات الفنية وكافة وثائق الدعم الفني التي أعدها البنك الدولي والمتعلقة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا في مواقع العمل والإنشاءات والتواصل مع المواطنين.

وأضاف شعراوي أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه من المكون المحلي للقرض والمكون الخاص بالبنك لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقنا وسوهاج وتمويل بعض التدخلات العاجلة وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات والعزل والعناية المركزة بالمحافظتين بالاضافة إلى ادوات ومواد التطهير والتعقيم.

وأوضح أنه سيتم شراء المعدات والاحتياجات اللازمة بشكل عاجل خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى التنسيق الذي تم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات مستشفيات الصدر والحميات والعزل بقنا وسوهاج وبروتوكول العلاج والشراء الموحد.

ولفت شعراوي إلى موافقة البنك الدولي على أنه تتم عمليات شراء الاحتياجات والمعدات اللازمة للمستشفيات بصورة عاجلة وسريعة في ظل وجود حالة طارئة وهي مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة موقف الإجراءات التي يجري اتخاذها للمد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار شعراوي إلى أن هناك تعاون قائم مع كافة الوزارات المعنية ليتم التنسيق مع البنك الدولي في هذا الشأن، مؤكدًا على أن الإنجازات التي حققها البرنامج في سوهاج وقنا على مستويات التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية وتطبيق ممارسات وسياسات مطورة للتخطيط والإدارة المحلية وإشراك المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، أصبحت نموذجًا تحرص الوزارة على تعميمه في كافة المحافظات الأخرى.

على جانب آخر، أكد الوزير على ضرورة أن يهتم البرنامج خلال الفترة المقبلة بتصميم مشروعاته بحيث تساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة التي توفر أعداد كبيرة من فرص العمل المؤقتة بسوهاج وقنا يستفيد منها أبناء المحافظتين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز مكون التنمية الاقتصادية والتنافسية في البرنامج ليساهم في دعم القطاع الخاص المحلي الذي تضرر نتيجة الظروف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه جاري التنسيق للبدء فورًا في طرح مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، والتي ستأتي في وقت يحتاج فيه القطاع الصناعي بالمحافظتين لدفعة مهمة للتغلب على تداعيات أزمة كورونا.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى الطفرة التي شهدتها المناطق الصناعية في المحافظتين خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالجهود التي قامت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والعاملين في هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في مواقع المشروعات الإنشائية الممولة من البرنامج، أكد شعراوي أن الحكومة تسعي خلال هذه المرحلة عَلِى تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحماية وسلامة أرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد تم التأكيد على كافة جهات التنفيذ بضرورة توفير سيارات متنقلة للتعقيم والتطهير واتاحة مهمات الوقاية والمستلزمات الطبية بمواقع العمل لتكون جاهزة في أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح شعراوي أنه يتم تنظيم حملات من مسؤولي برنامج التنمية المحلية والبنك الدولي والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الشركات وجهات تنفيذ المشروعات بقنا وسوهاج، مشددًا على أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تنفيذ كافة الاشتراطات البيئية والصحية خلال عمليات تنفيذ المشروعات الجارية.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يجتمع مع الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يجتمع مع الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي