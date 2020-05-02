شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: تنفيذ 21 ألف حملة تطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيدأ بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 21 ألفا و317 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بمشاركة الجهاز التنفيذي وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 26 إبريل الماضي، بتنفيذ 21 ألفا و317 حملة تطهير وتعقيم موسعة، شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء.

وأضاف أنه تم تنفيذ 2767 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة، و1404 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات، و72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة، و7255 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع، و326 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، و1102 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور، و838 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر، و7553 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأشار «توفيق» إلى أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية، لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدا على تواصل جهود المديرية للوقاية من الأمراض الوبائية والفيروسات ومنع انتشارها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملة لتطهير و تعقيم المنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمستشفيات في الشرقية

حملة لتطهير و تعقيم المنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمستشفيات في الشرقية

حملة لتطهير و تعقيم المنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمستشفيات في الشرقية

حملة لتطهير و تعقيم المنشأت العامة و المباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمستشفيات في الشرقية