شكرا لقرائتكم خبر عن فض عدد من الأسواق الأسبوعية.. وغلق محل خالف قرار الحظر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالاشتراك مع قوات الأمن، حملاتها المكثفة لمنع وحظر إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والسويقات الشعبية، واليومية والتصدي للباعة الجائلين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والحد من التجمعات في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا وتجنبا لتفشي العدوى بين المواطنين.

من جانبها، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بإشراف محمد حجازي، رئيس المدينة، عدة حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز، أسفرت جهودها عن فض السوق الأسبوعي بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم التعامل مع الباعة برفع كافة الاشغالات والفاكهة والخضار، وإخلاء المكان تمامًا من الباعة والمواطنين، كما تم فض عدد من السويقات بالقرى التابعة للوحدة المحلية بصافور، بالإضافة إلى فض سويقة بقرية اكوة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم التنبيه على الباعة والمواطنين بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية التي من شأنها منع تفشي العدوى والحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي سياق متصل، واستمرارا للحملات اليومية والمرور على المحلات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق، توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالاشتراك مع قوات الأمن، إلى محل يقوم بعمل الشاي والقهوة أمام مستودع التموين، وتبين أنه يعمل أثناء توقيت الحظر، وتم اتخاذ كافة الاإجراءات القانونية وتحرير محضر لصاحب المحل، كما تم إصدار قرار غلق فوري للمحل وتم التحفظ على بعض متعلقاته بمعرفة مركز الشرطة.

وناشدت رئاسة المركز اصحاب المحال التجارية، بالالتزام بقرار الغلق وتوقيتات الحظر التي اقرتها الدولة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وانه سيتم تطبيق العقوبة على كل من يخالف التعليمات، مؤكدة أن الحملات والمرور على المحال التجارية مستمرة بشكل يومي، للتاكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة.

فض عدد من الأسواق الأسبوعية وغلق محل خالف قرار الحظر بالشرقية

فض عدد من الأسواق الأسبوعية وغلق محل خالف قرار الحظر بالشرقية

فض عدد من الأسواق الأسبوعية وغلق محل خالف قرار الحظر بالشرقية

فض عدد من الأسواق الأسبوعية وغلق محل خالف قرار الحظر بالشرقية