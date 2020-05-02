شكرا لقرائتكم خبر عن حركة شباب «كريستيان» للأقباط الأرثوذكس: «الإرهاب لا دين له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس الخاضعة للأباء أساقفة المجمع المقدس وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا المدينة العظمة الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة مؤسسها المهندس نادر صبحي سليمان، العملية الإرهابية التي وقعت مساء الخميس الماضي وعقب مدفع الإفطار لشهر رمضان الكريم، حيث نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، وراح ضحيتها أبطال شهداء ومصابيين.

وأضاف البيان، السبت: «نؤكد دعمنا الكامل لتوجهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للتخلص من قوى الشر وهذا يؤكد على أن الإرهاب لا دين له ولا يفرق بين مسلم ومسيحي وهذه المحاولات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وصلابة وإصرارًا على دحر الإرهاب والإرهابيين ونحن نفخر بقطاع الامن الوطني وبشرطتنا المصرية وبقواتنا المسلحة الباسلة وبوحدتنا الوطنية».

وتابع: «وبهذه الروح وتلك الوحدة نقهر الإرهاب والإرهابيين القضاء وعلى خفافيش الظلام الجماعات الإرهابية الضالة ومع كل المتعاونين أو المتعاطفين معهم».

واختتم البيان: «نسأل الله أن يحفظ مصرنا الغالية ويعم السلام على ارض مصر الغالية من كل مكروة رحم الله أبناءنا وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصرنا الغالية ورحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».