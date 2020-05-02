شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص وتعافي 5 آخرين بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، السبت، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بينهم 2 من قرية طمبو بمركز بني مزار، ومصاب من قرية العقلية بمركز العدوة، ليرتفع عدد المصابين الجاري علاجهم داخل مستشفى الحجر بملوي من أبناء المنيا إلى 18 مصابًا.
فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تعافي 5 مصابين جميعهم من محافظة الفيوم، وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، فيما يجري علاج 125 مصابًا داخل غرف الرعاية والعزل بالمستشفى.
في سياق متصل أكد الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالمنيا، تواصل عمليات التعقيم والتطهير خاصة في أماكن المصابين، والتجمعات، والمنشآت الحيوية والهامة.
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